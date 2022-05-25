Минобороны РФ заявило об открытии коридоров для выходов иностранных судов из украинских портов
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Минобороны РФ заявило, что в Черном и Азовском морях ежедневно будут открываться два «морских гуманитарных коридора» для выхода иностранных судов.
Речь идет о судах, находящихся в портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного, а также Мариуполя. Коридоры будут открыты с восьми утра до семи вечера.
Минобороны заявило, что в портах на Черном море «остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств», которые якобы не могут выйти из-за «созданных официальным Киевом угрозы обстрела и высокой минной опасности».
Украина — один из крупнейших мировых поставщиков зерна. Из-за войны — и в том числе блокировки морских портов — возможности экспорта резко сократились. В ООН заявляют об угрозе глобального продовольственного кризиса из-за блокировки украинских портов.
21 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия заблокировала 22 миллионов тонн украинской пищевой продукции, а также «постепенно ворует ее, вывозит и пытается продать».