Кудрин: у нас нет такого плана, чтобы не допустить падения экономики

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы заявил, что не видит в антикризисных мерах правительства РФ способа, который позволил бы предотвратить спад российской экономики.

«Проверки этого года, которые касались бы вот этих антикризисных мер, анализа этой ситуации, они нами начаты, но проведены еще не в полном объеме. Поэтому у нас сегодня нет такого плана, как вы хотели бы, чтобы мы сказали, как можно потенциально падение на 8-10% предотвратить, даже не допустить. Я не вижу сегодня вполне таких мер», — сказал Кудрин.

При этом Кудрин выразил мнение, что у правительства есть возможности, которые позволят смягчить последствия спада экономики для граждан.

Ранее Кудрин говорил, что перестройка российской экономики займет около двух лет и только после этого она вернется к росту.

В течение трех месяцев после начала войны в Украине страны Запада ввели против России пять пакетов санкций. Общее количество запретов подошло к 10 тысячам, что делает Россию мировым лидером по количеству введенных ограничений.

По прогнозу Минэкономразвития от 18 мая, ВВП России по итогам 2022 года сократится на 7,8 — 8,8%, инфляция составит 16,5% — 17,5%, безработица увеличится на 6,7 — 7%.

По оценкам Всемирного банка, которые он представил в апреле, ВВП России сократится на 11,2%, инфляция вырастет до 22%, а доля людей, которые находятся за чертой бедности, увеличится до 12,8%.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь