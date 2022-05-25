Илью Яшина оштрафовали по делу о «дискредитации» армии из-за фото протестов 1969 года против войны во Вьетнаме

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Обновление. Суд назначил Илье Яшину третий штраф в размере 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. По словам политика, поводом для дела стало то, что он процитировал высказывания академика Андрея Сахарова против войны в Афганистане и строки Александра Галича «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!»

Тушинский районный суд Москвы назначил два штрафа по 30 тысяч рублей политику Илье Яшину по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом Яшин сообщил в своем телеграме.

Первый штраф вынесен за публикацию фотографии протестов 1969 года против войны во Вьетнаме. Пост с этим снимком Яшин опубликовал в своем телеграме 7 апреля. На фото снята девушка с плакатом, на котором написано: «Бомбить за мир — это все равно, что трахаться за девственность». В подписи к посту Яшин написал, что «50 лет прошло, а лозунги все еще актуальны».

Второй штраф назначили из-за стрима, который Яшин провел в ютьюбе 31 марта. Политик рассказал, что полиция обнаружила в стриме «признаки дискредитации вооруженных сил России», при этом не привела ни одной его цитаты, которые бы это доказывали.

Всего на Яшина составлены четыре протокола о «дискредитации» российской армии. На 25 мая назначено рассмотрение трех из них. Решение по третьему протоколу на момент публикации этой новости еще не было вынесено.

«Все, что есть в материалах — это фото американских хиппи 50-летней давности, цитаты академика Сахарова против войны в Афганистане и мои личные данные. Все! Никаких доказательств, никаких экспертиз, никаких обоснований», — написал Яшин в телеграме.

Решение по первому из трех дел, как рассказал Яшин, судья вынес за пять минут, пока самого политика досматривала охрана на первом этаже здания.

Административная и уголовная статьи о «дискредитации» армии появились в российском законодательстве в марте 2022 года, через неделю после начала войны в Украине. Уголовная статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В УК также ввели статью о «фейках» про российскую армию — она предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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