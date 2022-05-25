Илью Яшина оштрафовали по делу о «дискредитации» армии из-за фото протестов 1969 года против войны во Вьетнаме
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Обновление. Суд назначил Илье Яшину третий штраф в размере 30 тысяч рублей за «дискредитацию» российской армии. По словам политика, поводом для дела стало то, что он процитировал высказывания академика Андрея Сахарова против войны в Афганистане и строки Александра Галича «Граждане, Отечество в опасности! Наши танки на чужой земле!»
Тушинский районный суд Москвы назначил два штрафа по 30 тысяч рублей политику Илье Яшину по статье о «дискредитации» российской армии. Об этом Яшин сообщил в своем телеграме.
Первый штраф вынесен за публикацию фотографии протестов 1969 года против войны во Вьетнаме. Пост с этим снимком Яшин опубликовал в своем телеграме 7 апреля. На фото снята девушка с плакатом, на котором написано: «Бомбить за мир — это все равно, что трахаться за девственность». В подписи к посту Яшин написал, что «50 лет прошло, а лозунги все еще актуальны».
Второй штраф назначили из-за стрима, который Яшин провел в ютьюбе 31 марта. Политик рассказал, что полиция обнаружила в стриме «признаки дискредитации вооруженных сил России», при этом не привела ни одной его цитаты, которые бы это доказывали.
Всего на Яшина составлены четыре протокола о «дискредитации» российской армии. На 25 мая назначено рассмотрение трех из них. Решение по третьему протоколу на момент публикации этой новости еще не было вынесено.
«Все, что есть в материалах — это фото американских хиппи 50-летней давности, цитаты академика Сахарова против войны в Афганистане и мои личные данные. Все! Никаких доказательств, никаких экспертиз, никаких обоснований», — написал Яшин в телеграме.
Решение по первому из трех дел, как рассказал Яшин, судья вынес за пять минут, пока самого политика досматривала охрана на первом этаже здания.
Административная и уголовная статьи о «дискредитации» армии появились в российском законодательстве в марте 2022 года, через неделю после начала войны в Украине. Уголовная статья предусматривает штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трех лет. В УК также ввели статью о «фейках» про российскую армию — она предусматривает до 15 лет лишения свободы.