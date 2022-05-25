Forbes: выходец из Ирака планировал покушение на Джорджа Буша-младшего

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Выходец из Ирака, предположительно, связанный с « » планировал покушение на 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Об этом со ссылкой на документы ФБР сообщают Forbes и ABC News.

Подозреваемый — 52-летний житель города Колумбус, штат Огайо, Шихаб Ахмед Шихаб, который приехал в США в 2020 году, подав заявление на предоставление убежища. Его арестовали 24 мая.

По данным ФБР, подозреваемый планировал покушение на Буша с 2021 года. Готовясь к преступлению, он следил за президентом в Далласе, записал видео у резиденции политика, а также собирался переправить в США через Мексику других участников покушения — своих соотечественников из Ирака, Турции, Египта и Дании.

ФБР удалось предотвратить покушение благодаря слежке за перепиской подозреваемого в WhatsApp и сведениям двух информаторов. Одному из них Шихаб заявил, что является частью подразделения «Аль-Раед» («Гром»), которым руководил бывший пилот Саддама Хусейна. Кроме того, по словам информатора, подозреваемый состоял в чатах партии «Баас» (арабского социалистического возрождения) и «ИГ».

Шихаб объяснил свое намерение убить Буша тем, что считает его ответственным за гибель многих иракцев и раскол страны после вторжения США.

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Джордж Буш-младший занимал должность президента США в 2001 — 2009 годах. В 2003-м Соединенные Штаты вторглись в Ирак. Официальным поводом для этого называлась предполагаемая связь иракского премьер-министра Саддама Хусейна с террористами. После свержения режима Хусейна американские войска занимались проведением локальных операций против и «Исламского государства».

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