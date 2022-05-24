Министр экономики ФРГ: эмбарго на российскую нефть будет согласовано в ближайшие дни

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Евросоюз согласует эмбарго на российскую нефть в течение нескольких дней, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

«В ближайшие дни мы достигнем прорыва [в переговорах]» — заявил он. Как именно это будет сделано, не уточняется.

Хабек отметил, что введение эмбарго не приведет автоматически к ослаблению режима Владимира Путина, так как из-за роста цен на нефть Россия зарабатывает больше при продаже меньших объемов. По его словам, в связи с этим ЕС и США обсуждают возможность ограничить рост цен на нефть.

«Это необычная мера, но сейчас необычное время. Это сработает, только если много стран согласятся на это, и в этом загвоздка», — заявил он.

Евросоюз не может согласовать шестой пакет санкций против России, содержащий нефтяное эмбарго, в течение нескольких недель. Главный противник этой меры — Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует Венгрии и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти.

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