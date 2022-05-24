Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали по делу о коррупции и измене родине

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Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали после проведения в его доме обысков, заявили в молдавской Генпрокуратуре.

Обыски проходят в рамках дела о «пассивной коррупции», измене родине, незаконном обогащении и принятии политической партией финансирования от преступной организации.

Партия социалистов, почетным президентом которой является Додон, обвинила власти Молдовы в попытке «устроить шоу» из-за неспособности добиться результатов в управлении страной.

Дело против Додона было возбуждено 18 мая. Уголовное преследование связано с видеозаписями его встречи в 2019 году с влиятельным молдавским политиком и богатейшим бизнесменом страны Владимиром Плахотнюком. На одной из записей в руках Плахотнюка видно пакет с неизвестным содержимым, который Додон, находившийся тогда на посту президента, просит «отдать Косте».

Высказывались утверждения, что в этой сумке были деньги. На других записях Плахотнюк и Додон якобы обсуждали финансирование Партии социалистов Россией и обещания российских властей закрыть в обмен на федерализацию Молдовы.

Додон называл съемку с пакетом провокацией со стороны Плахотнюка.

Бывший лидер Партии социалистов Игорь Додон был президентом Молдовы в 2016-2020 годы. Додон считается пророссийским политиком и сторонником Владимира Путина. В 2020 году он проиграл выборы Майе Санду, которая обещала сближение Молдовы с Евросоюзом.

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