«Яндекс.Такси» вернул деньги пассажиру, отказавшемуся ехать на автомобиле с буквой Z

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Сервис «Яндекс.Такси» вернул деньги клиенту, который отказался от поездки на машине с нарисованной буквой Z — символом российского вторжения в Украину.

Об этом «Медузе» рассказал пользователь сервиса Сергей из Санкт-Петербурга. Он предоставил скриншот переписки со службой поддержки, который также опубликован в его инстаграме.

Клиент написал, что отказался от поездки, увидев на автомобиле букву Z, и попросил вернуть деньги.

«Минимальная стоимость отмененной поездки списывается, если водитель уже приехал на место встречи. В этот раз сделаем исключение», — ответили ему в службе поддержки.

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