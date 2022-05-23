Глава Пентагона заявил, что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь

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Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил на заседании «Контактной группы по обороне Украины», что 20 стран решили направить Киеву дополнительную военную помощь.

В частности, цитирует Остина телеканал CNN в своем онлайне, Дания согласилась предоставить пусковую установку противокорабельных ракет Harpoon и боеприпасы к ней, чтобы «помочь Украине защищать свое побережье».

От Чехии, по словам главы Пентагона, Украина получает «существенную поддержку», включая ударные вертолеты, танки и ракетные системы. Другие страны, добавил Остин, «взяли на себя новые обязательства по обучению военнослужащих ВСУ и поддержанию украинских военных систем».

Всего в заседании «Контактной группы по обороне Украины» приняли участие представители 47 стран.

Власти Украины после начала российского вторжения неоднократно заявляли, что им крайне необходима военная помощь, чтобы противостоять противнику. В частности, президент Украины Владимир Зеленский 23 мая заявил, что у российской армии в боях за Донбасс в 20 раз больше техники, чем у украинской.

На призыв ранее откликнулись многие страны Европы и Северной Америки, в частности, США решили поставлять Украине оружие по программе ленд-лиза, которая ранее применялась только во время Второй мировой войны.

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