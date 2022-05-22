«Я не знаю заката либерализма совершенно никакого». Автор классического перевода «1984» Виктор Голышев поспорил с Марией Захаровой, о чем писал Оруэлл

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 мая приняла участие в проходившем в Екатеринбурге мероприятии под названием «Битва ораторов».

На нем у Захаровой, в частности, спросили: «Мы здесь, в нашей стране, чувствуем подъем патриотизма. А друзья и родные из-за границы говорят нам, что мы — это отражение романа „1984“. Что им ответить?»

Ответ выглядел так (цитата по E1.ru): «Много лет мы считали, что Оруэлл описал тоталитаризм. Это один из глобальных фейков. Оруэлл писал про конец либерализма. Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. А вам навязывали, что он писал о вас. Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить».

«Подъем» попросил прокомментировать выступление Захаровой знаменитого переводчика Виктор Голышева — автора классического перевода на русский язык романа «1984». По мнению Голышева, Оруэлл действительно писал не про Советский Союз, но и не про «конец либерализма».

По-моему, это роман о тоталитарном государстве. Когда он писал это, уже был их закат, но между мировыми войнами, Первой и Второй, пол-Европы было занято тоталитарными государствами. Но я не знаю заката либерализма совершенно никакого.

«Пока не могу сказать, что это роман о современной России, — добавил он. — У нас пока как-то пресса существует. Война идет, да, но на нынешние дела это не похоже, пока — не очень».

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«1984» в переводе Виктора Голышева вышел в издательстве «Мир» в 1988 году. Подробно о том, как Голышев работал над переводом можно прочитать, например, здесь. Голышев также перевел на русский произведения Трумана Капоте и «Всю королевскую рать» Роберта Пенна Уоррена. Он автор одного из переводов на русский романа Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом» и многих других произведений американских и британских писателей.

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