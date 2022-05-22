Bild: Партнер дочери Путина Катерины Тихоновой Игорь Зеленский покинул Германию

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Бывший художественный руководитель Баварского государственного балета Игорь Зеленский, который уже несколько лет фактически состоит в браке с младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой, покинул Германию. Об этом сообщает Bild. Попытки издания связаться с Зеленским оказались безуспешными.

Зеленский в начале апреля оставил пост художественного руководителя Баварского государственного балета, сославшись на «личные, семейные дела». Перед тем, как он подал в отставку, Катерина Тихонова была включена в санкционные списки Евросоюза.

В ходе подготовки расследования «Медузы», и центра «Досье» о Тихоновой и Зеленском, знакомый бывшего худрука Баварского государственного балета говорил, что партнер дочери Путина собирается «жить в Мюнхене как частное лицо», но его «основная творческая деятельность будет в России».

Подробно об Игоре Зеленском и его связи с семьей президента РФ

Встречайте очередного зятя Путина — танцовщика Игоря Зеленского Как он познакомился с Катериной Тихоновой, стал важной фигурой в Крыму и лишился работы в Баварии. Расследование «Медузы», «Настоящего времени» и центра «Досье»

Подробно об Игоре Зеленском и его связи с семьей президента РФ

Встречайте очередного зятя Путина — танцовщика Игоря Зеленского Как он познакомился с Катериной Тихоновой, стал важной фигурой в Крыму и лишился работы в Баварии. Расследование «Медузы», «Настоящего времени» и центра «Досье»

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