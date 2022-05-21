В Австрии анархисты захватили предполагаемую виллу Игоря Шувалова
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Утром 21 мая около 30-40 активистов-анархистов захватили виллу в городе Бургау на озере Аттер-зе в Австрии, которой, по утверждению захватчиков, владеет глава «ВЭБ.РФ» бывший вице-премьер России Игорь Шувалов.
Как сообщает Salzburger Nachrichten, дом заняли люди, называющие себя членами «союза свободных анархистских организаций». Из окон здания вывесили баннеры с надписями «Солидарность со всеми беженцами и дезертирами» и «Свободный доступ к озеру».
Сквоттеры выпустили пресс-релиз, в котором осудили войну в Украине и призвали экспроприировать собственность Шувалова. «Мы требуем, чтобы дом был превращен в жилье для беженцев, дезертиров и бездомных и чтобы была остановлена приватизация озера Аттер-зе», — сказал один из сквоттеров.
Вечером на месте происшествия появились полицейские, которые связались с захватчиками и провели переговоры. О задержаниях на момент публикации не сообщалось. Полиции пока не удалось связаться с владельцем дома.
В декларации Шувалова о доходах за 2021 год сказано, что у него и его жены есть в пользовании жилой дом в Австрии площадью 1479,8 квадратных метра. Сам Шувалов еще в 2014 году говорил New Times, что этой недвижимостью владеет зарубежная компания, собственником которой является его жена. Российский политик Алексей Навальный утверждал, что Шувалову принадлежит поместье Waldschlossl Burgau на озере Аттер-зе.
В 2008-2018 годах Шувалов занимал пост вице-премьера российского правительства, а затем возглавил госкорпорацию «ВЭБ.РФ». В 2022 году США и Евросоюз ввели санкции в отношении Шувалова и его семьи.