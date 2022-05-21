Министр транспорта заявил, что «санкции практически поломали всю логистику» в России

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Министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что санкции привели к серьезным проблемам с логистикой в России.

«Те санкции, которые наложили сегодня на РФ, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он журналистам во время визита в Астраханскую область.

По словам министра, российские власти собираются решить возникшие проблемы с помощью транспортного коридора «Север — Юг», который проходит через прикаспийские порты Астрахань на Волге, Оля на Волго-Каспийском канале и Махачкала в Каспийском море.

После начала войны России против Украины крупнейший в мире контейнерный оператор Maersk объявил о прекращении деятельности в России, а логистические компании FedEx и UPS перестали доставлять грузы в Россию. Кроме того, морские линии MSC, Hapag-Lloyd и Yang Ming приостановили бронирование судов в направлении России. Также страны Евросоюза, США и Канада закрыли свое небо для российских самолетов.

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