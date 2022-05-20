WSJ: США рассматривают временное снятие санкций с Беларуси, если Минск разрешит экспорт зерна из Украины в ЕС

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Власти США и генсек ООН Антониу Гутерриш рассматривают вариант временного снятия санкции с белорусских производителей калийных удобрений, если Александр Лукашенко позволит экспортировать зерно из Украины в Евросоюз. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Американские чиновники утверждают, что этот вариант предусматривает отмену санкций на шесть месяцев в обмен на то, что украинское зерно станут перевозить по железной дороге через Беларусь в литовский порт Клайпеда. США ввели санкции, связанные с калийной промышленностью Беларуси, в 2021 году в ответ на миграционный кризис и преследование оппозиции.

WSJ указывают, что Антониу Гутерриш также пытается договориться о создании морского коридора для экспорта зерна из Украины, для чего встречается с властями России, Турции и Украины. Этот вариант предусматривает облегчение экспорта российских и белорусских удобрений.

Украина — четвертый в мире производитель зерновых. После начала войны страна не может отправить свои запасы продовольствия, поскольку Россия блокирует порты в Черном море. По оценке США, в украинских элеваторах находятся 20 миллионов тонн зерна.

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