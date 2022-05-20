В штате Оклахома запретили аборты. Исключение будут делать только в случае изнасилования или инцеста

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Законодательное собрание Оклахомы 19 мая приняло закон, который практически полностью запрещает аборты. Об этом сообщает CNN.

Документ запрещает прерывать беременность на любой ее стадии, начиная с момента оплодотворения, которое определяется как «слияние сперматозоида с яйцеклеткой».

В качестве исключений аборты можно будет делать при угрозе жизни или здоровью матери, а также в случае, если беременность наступила в результате изнасилования или инцеста — если об этом подано соответствующее заявление в полицию.

При этом из-под действия закона выводятся таблетки и другие средства экстренной контрацепции — их использование не будет приравниваться к аборту.

В Оклахоме за последние месяцы не впервые ужесточают антиабортное законодательство. В марте в этом штате, ориентируясь на аналогичный закон соседнего Техаса, запретили делать аборты на сроках позже шести недель беременности.

В начале мая в американские СМИ попал черновик решения Верховного суда, которое, в случае итогового принятия, может отменить прецедентное решение 1973 года, которое разрешило аборты на федеральном уровне. В этом случае во многих штатах, где у власти находятся консервативно настроенные республиканцы, ожидают принятия жестких антиабортных законов.

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