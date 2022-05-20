The Telegraph: ВОЗ созывает срочное совещание экспертов по оспе обезьян

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное совещание с участием ведущих экспертов по в связи со вспышкой заболевания в Великобритании и появлением заболевших в других странах. Об этом сообщает The Telegraph без указания источника.

По данным газеты, темами совещания будут пути распространения вируса, необычно высокая доля среди заболевших мужчин, которые занимаются сексом с мужчинами, а также «ситуация с вакцинацией».

Предполагается, что речь пойдет, в частности, о том, надо ли прививать людей, контактировавших с зараженными оспой обезьян, вакциной против оспы, которая, как считается, снижает вероятность заболеть на 85% и может улучшить прогноз течения болезни в первые дни после инфицирования.

Вспышка оспы обезьян в Великобритании началась в мае 2022 года. К 20 мая известно о 20 заболевших. О случаях заболевания также сообщили в Германии, Франции, Бельгии, Италии, Швеции, Испании, Португалии, США, Канаде, Австралии.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь