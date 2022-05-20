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Путин посмертно наградил орденом Мужества Моторолу — командира сепаратистов Донбасса, убитого в 2016 году

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества одного из лидеров пророссийских сепаратистов Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола, который был убит в 2016 году.

Согласно указу, Путин наградил Моторолу «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

Уроженец республики Коми Арсен Павлов был одним из самых известных командиров сепаратистов в первые годы войны в Донбассе. Он регулярно становился героем репортажей федеральных СМИ. Власти Украины обвиняли его в военных преступлениях, в том числе в убийстве пленных. В 2016 году он был убит в результате взрыва в лифте его дома.

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