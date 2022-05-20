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Курс евро опустился ниже 60 рублей, доллар — ниже 58 рублей

Источник: РИА Новости

Российский рубль на фоне валютных ограничений продолжил укрепляться на торгах Московской биржи, обновив многолетние максимумы по отношению к евро и доллару.

Курс доллара на торгах опустился ниже 58 рублей: в 10:59 мск за один доллар давали 57,85 рубля. Это минимальное значение курса с апреля 2018 года.

Курс евро в то же время опустился до 59,97 рубля, что стало пятилетним минимумом. В последний раз курс европейской валюты опускался до таких значений в апреле 2017 года.

Как пишет РИА Новости, рост рубля связывают с «необычайно сильным платежным балансом России», валютными ограничениями ЦБ и подготовкой компаний к налоговым выплатам 25-27 мая.

На фоне укрепления рубля индекс РТС, один из основных фондовых индикаторов России, превысил отметку 1300 пунктов впервые с 21 февраля. К 10:57 мск индекс РТС вырос до 1305,46 пункта (+4,8%), индекс МосБиржи в то же время просел до 2413 пункта (—0,9%).

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