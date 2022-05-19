Vademecum: одна из крупнейших фармкомпаний мира Bristol-Myers Squibb уходит из России

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Американская фармкомпания Bristol-Myers Squibb (BMS) передает свой бизнес в России своему партнеру в Восточной Европе, компании Swixx BioPharma. Об этом сообщает Vademecum со ссылкой на источники.

«Сотрудникам российского подразделения BMS (ООО „Бристол Майерс Сквибб“) предложили перейти на работу в Swixx BioPharma, а также пообещали компенсацию», — пишет издание.

Компания также закроет к концу июня 2022 года все клинические исследования, которые спонсирует в России, пишет издание.

Vademecum отмечает, что BMS — первая глобальная фармкомпания, которая передает своей бизнес в России другой структуре. Ранее крупные представители индустрии заявляли лишь об ограничении своей деятельности в РФ.

Bristol-Myers Squibb — одна из крупнейших глобальных фармкомпаний. Она специализируется на разработке лекарств для лечения онкологических, эндокринных, инфекционных и других заболеваний. Среди ее известных продуктов — противоопухолевые препараты «Опдиво» и «Ервой».

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