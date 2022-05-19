Умер греческий композитор Вангелис

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Греческий композитор Вангелис Одиссеас Папатанасиу, считающийся одним из первых исполнителей электронной музыки, умер на 80-м году жизни, сообщает газета «Катимерини».

Музыкант скончался поздно вечером 17 мая. По сведениям издания Ta Nea, Вангелис находился во французской клинике с коронавирусом.

Simela Pantzartzi / EPA / Scanpix / LETA

Вангелис первоначально получил известность в составе группы Aphroditeʼs Child, которую он основал вместе с Демисом Руссосом в 1967 году. Их альбом «666» считается классикой прогрессив-рока.

Сольная дискография Вангелиса насчитывает более полусотни альбомов. Он является автором саундтреков к таким фильмам, как «Бегущий по лезвию», «Пропавший без вести», «Баунти», «Антарктическая история», «1492: Завоевание рая», «Александр». За музыку к фильму «Огненные колесницы» Вангелис был удостоен «Оскара» и «Грэмми».

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