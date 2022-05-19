Минобороны РФ заявило, что символы Z и V «не являются официальными и не несут специальной нагрузки»

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Министерство обороны РФ заявило, что символы Z и V, которые широко использует пропаганда для демонстрации поддержки вторжения в Украину, «не являются официальными и не несут специальной нагрузки». Об этом говорится в ответе оборонного ведомства на запрос депутата Мосгордумы от КПРФ Евгения Ступина.

При этом в Минобороны заявили, что Z и V «узнаваемы и положительно принимаются» военнослужащими, гражданами России, а также жителями самопровозглашенных ЛНР, ДНР и «многими другими».

«Надеюсь, кому-то этот ответ поможет избежать необоснованного привлечения к ответственности при выражении своего отношения к буквам иностранных алфавитов. Не возражаю против использования ответа МО РФ в любых судебных делах», — написал Ступин в своем телеграм-канале, где также опубликована копия ответа Минобороны.

В России, отмечает , неоднократно привлекали к административной ответственности по статье о «дискредитации» армии за попытки сорвать и облить краской символы Z и V, а также иные выражения негативного отношения к ним. В Украине символы Z и V запрещены на законодательном уровне.

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