WSJ: Boeing 737, разбившийся в марте на юге Китая, намеренно направили в землю

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Данные бортовых самописцев Boeing 737, потерпевшего крушение 21 марта на юге Китая, позволяют утверждать, что самолет был намеренно направлен в землю. К такому выводу, пишет CNN со ссылкой на The Wall Street Journal, пришли американские эксперты, занимающиеся расследованием причин крушения.

По данным бортовых самописцев, команда о резком снижении высоты была отдана кем-то, находившимся в кабине пилотов. «Самолет сделал то, что ему сказал сделать кто-то из кабины», — заявили источники WSJ. Американские эксперты теперь сосредоточили расследование на действиях пилота, однако не исключают, что в кабину мог проникнуть посторонний и направить самолет в землю.

Китайские авиаэксперты, выясняющие причины авиакатастрофы, отмечает издания, никаких технических неполадок, которые могли бы спровоцировать крушение самолета, не обнаружили.

Самолет авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта горной местности на юге Китая. Все 133 человека, находившиеся на борту, погибли.

24 марта 2015 года в Альпах на юге Франции разбился пассажирский самолет авиакомпании Germanwings. В ходе расследования было установлено, что самолет умышленно направил в землю второй пилот Андреас Любиц, который остался в кабине один. Он заблокировал дверь кабины для того, чтобы первый пилот не смог попасть внутрь и предотвратить катастрофу.

В результате авиакатастрофы погибли 150 человек. Выяснилось, что Любиц по состоянию здоровья вскоре должен был бы оставить работу пилотом. Также стало известно, что он лечился от депрессии. Состояние своего здоровья от авиакомпании Любиц скрыл. После крушения самолета в Евросоюзе и ряде других стран были пересмотрены правила безопасности полетов.

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