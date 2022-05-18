PepsiCo запустит для российского рынка напитки под брендом «Русский дар». «Очаково» собралось выпускать «CoolCola»

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Компания PepsiCo, прекратившая после начала войны поставки на российский рынок своих напитков Pepsi, Mirinda и 7Up, запустила новую линейку специально для РФ. Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к компании, отгрузка новых напитков в торговые сети запланирована в июне.

По данным собеседника издания, планируется выпускать газировку со вкусом апельсина, а также лимона с лаймом под брендом «Русский дар», который сейчас используется для кваса. Предполагается розлив напитков специально для российского рынка и под другими оригинальными торговыми марками, добавил он, но их названия пока не раскрываются.

«Коммерсант» в начале апреля писал о планах PepsiCo выпускать напитки специально для российского рынка. Издание ссылалось на оказавшуюся в его распоряжении презентацию, подготовленную компанией. В ней, в частности, упоминались газированные напитки под брендом «Русский дар», а также торговые марки New Cola для собственно колы и Fruitz — для напитков со вкусом апельсина и лимона с лаймом.

Официальные представители PepsiCo в России тогда от комментариев отказались, а источник «Коммерсанта» на рынке предположил, что в презентации говорилось не о конкретных планах, а «об одном из возможных вариантов развития категории газированных напитков компании в РФ в новых условиях».

Завод «Очаково» — один из крупных российских производителей напитков — в середине мая представил свои версии «классических любимых прохладительных напитков». На сайта «Очаково» показаны газировки под брендами CoolCola, Fancy и Street. Формой бутылки и оформлением напитки из новой линейки «Очаково» похожи на Coca-Cola, Fanta и Sprite, принадлежащие компании Coca-Cola, которая после вторжения России в Украину также объявила о приостановке деятельности в России.

По данным Йельской школы менеджмента на середину мая, с начала войны в Украине об уходе из России или ограничении деятельности в стране объявили около 1000 иностранных компаний.

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