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Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что правительство приняло меры поддержки, благодаря которым спад экономики из-за санкций «будет не таким жестким», а новые ограничительные меры на ситуацию значительного влияния не окажут.

«Да, у нас будет падение экономики. Да, конечно, наша экономика не может не отреагировать на все эти ограничения, но это будет не так жестко, как это было бы, если бы правительство не приняло соответствующие меры поддержки», — цитирует РИА Новости выступление Силуанова на марафоне «Новые горизонты».

«Мы считаем, что первый шок прошел, хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними», — добавил министр.

По прогнозу Минэкономики, представленному 17 мая, ВВП России в 2022 году сократится на 7,8%, а в 2023 году — на 0,7%. Рост экономики ожидается лишь в в 2024 году — на 3,2%. ЦБ России прогнозирует сокращение ВВП на 8-10% по итогам 2022 года и на 0-3% в 2023 году. В 2024 году, по мнению авторов прогноза Банка России, экономика России покажет рост в интервале 2,5-3,5%.

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