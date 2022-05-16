Вооруженный мужчина открыл стрельбу в калифорнийской церкви. Его обезвредил бывший священник, ударив по голове стулом

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Один человек погиб и пять получили ранения в результате стрельбы в тайваньской пресвитерианской церкви в городе Лагуна-Вудс в американском штате Калифорния, пишет NBC News со ссылкой на окружной офис шерифа.

Стрелявший задержан. Это мужчина азиатского происхождения, которому около 60 лет. Его мотивы пока неизвестны. Одна из прихожанок церкви рассказала Los Angeles Times, что выжившие при стрельбе его не знают.

Подозреваемый открыл огонь во время ланча прихожан церкви с их бывшим священником Билли Чангом, который оставил службу два года назад. Всего на ланче присутствовали около 40 человек.

Билли Чанг обезвредил предполагаемого преступника. Когда тот остановился перезарядить оружие, Чанг ударил его по голове стулом, после чего другие связали его проводами, пишут Los Angeles Times и Associated Press со ссылкой на прихожан церкви, которые общались с очевидцами происшествия. Информацию о том, что стрелка обезоружили сами прихожане, подтвердил офис шерифа.

Собеседник Associated Press Джерри Чен отметил, что тайваньскую пресвитерианскую церковь в Лагуна-Вудс посещают в основном уроженцы Тайваня, чей средний возраст составляет около 80 лет. Тем прихожанам, которые были ранены в результате стрельбы, от 66 до 92 лет, отмечает агентство.

В США нередки случаи стрельбы в церквях. Самым смертоносным из них является стрельба в баптистской церкви техасского города Сазерленд-Спрингс в 2017 году, в результате которой погибли 26 человек.

Атака на прихожан тайваньской пресвитерианской церкви в Лагуна-Вудс произошла на следующий день после того, как 18-летний американец убил 10 человек в супермаркете города Буффало в штате Нью-Йорк.

Подробнее о стрельбе в Буффало

18-летний студент проехал на машине 300 километров и убил 10 человек в супермаркете в Буффало Почти все, в кого он стрелял, были чернокожими

Подробнее о стрельбе в Буффало

18-летний студент проехал на машине 300 километров и убил 10 человек в супермаркете в Буффало Почти все, в кого он стрелял, были чернокожими