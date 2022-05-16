ОДКБ заявила о «готовности налаживать практическое взаимодействие» с НАТО

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В заявлении , принятом на саммите 16 мая в Москве, подтверждается «готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора» (НАТО). Документ опубликован на сайте Кремля.

В заявлении члены совета выразили «озабоченность» ситуацией в Афганистане и на других внешних границах государств — членов ОДКБ, а также «тенденцией к силовому вмешательству в кризисные ситуации».

Украина и российская «спецоперация» в этой стране в заявлении не упоминаются.

Перед началом вторжения в Украину Россия фактически выдвинула ультиматум НАТО, потребовав отказаться от дальнейшего расширения альянса на восток и не размещать дополнительные силы в странах Восточной Европы. Одним из официальных поводов для начала войны Россия называла потенциальное вступление Украины в НАТО, хотя в самом альянсе говорили, этот вопрос не стоит на повестке дня.

Российская пропаганда активно продвигает тезис, что Россия воюет не с Украиной, а противостоит всему блоку НАТО.

В середине мая о планах вступить в НАТО объявили до этого сохранявшие нейтралитет Швеция и Финляндия (имеет границу с РФ протяженностью более тысячи километров). Владимир Путин на саммите ОДКБ заявил, что это не представляет непосредственной угрозы для России.

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