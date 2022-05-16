На генпродюсера «ТВК Красноярск» составили протокол о «дискредитации» армии. Он процитировал статью Шуры Буртина, опубликованную на «Медузе»
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Полиция составила на генерального продюсера независимого телеканала «ТВК Красноярск» Вадима Вострова протокол о «дискредитации» российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ). Об этом Востров сообщил в своем телеграм-канале.
По словам генпродюсера ТВК, его пригласили в полицию дать объяснения по возбужденному делу. «Выяснилось, что дискредитация произошла 24 апреля «посредством размещения в сети интернет, а именно, в телеграмм канале» цитаты из статьи журналиста Шуры Буртина «Войти во мрак и нащупать в нем людей», — пояснил он.
Востров отметил, что в публикации, вызвавшей претензии полиции, он «от себя не добавил ни слова».
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Статья Шуры Буртина была опубликована на «Медузе» 24 апреля. Чтобы ее написать, Буртин вместе с подругой-социологом несколько недель спрашивал у случайных жителей Москвы, что они чувствуют по поводу войны в Украине, и пытался понять, почему россияне поддерживают «спецоперацию».
Протокол на Вострова передали в Железнодорожный районный суд Красноярска. По словам генпродюсера ТВК, ему грозит штраф 30-50 тысяч рублей.