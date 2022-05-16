«Коммерсант»: российское подразделение сети Reebok сменило владельца

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Российское подразделение сети спортивных товаров Reebok, остановившее деятельность в России на фоне войны в Украине, перешло турецкому холдингу . Об этом «Коммерсанту» сообщил один из консультантов на рынке торговой недвижимости.

Собеседник газеты, близкий к FLO, подтвердил, что сделка уже закрыта, по ее итогам компании досталось более 100 точек продаж Reebok. По словам источника, новый владелец намерен переименовать магазины, сохранив бренд Reebok.

Эксперты, опрошенные газетой, оценили стоимость сети в полтора миллиарда рублей. Они не исключили, что сумма сделки могла быть занижена в три раза, объяснив, что сейчас сложно продать активы в России.

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Гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предположила, что FLO может использовать торговые площадки Reebok для дальнейшего развития своих мультибрендовых магазинов.

12 мая турецкое издание Yeni Safak сообщило, что Reebok договорился с FLO о сотрудничестве. В рамках соглашения турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран.

С 2006 года Reebok входил в структуры Adidas, в марте 2022-го бренд купила американская Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро. С 20 марта компания приостановила деятельность на российском рынке из-за вторжения России в Украину.

В России Reebok контролируется через ООО «Адидас», отмечает «Коммерсант». По данным сервиса 2ГИС, в крупных городах страны работает не менее 117 магазинов Reebok.

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