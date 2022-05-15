Бывший муж Марины Овсянниковой, устроившей антивоенную акцию на Первом канале, подал на нее в суд. Спор касается их детей

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Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, устроившая антивоенную акцию в эфире телеканала, сообщила журналу «Холод», что ее бывший супруг подал на нее в суд.

Согласно карточке дела, Игорь Овсянников подал иск в Черемушкинский районный суд Москвы 19 апреля. Суть иска не известна, но его отнесли к категории «Споры, связанные с воспитанием детей». На 16 мая суд назначил беседу сторон.

Марина Овсянникова не знает, чего добивается ее муж. Об иске она узнала от адвокатов. «Я пыталась как-то разузнать, что происходит, но он мне не отвечает. Он не отвечает мне ни через сына, ни лично. Я думаю, что он по природе своей — ленивый человек, и мне кажется, что его загнали в угол. Скорее всего, это происки Маргариты Симоньян, ее инициатива», — сказала она.

Овсянникова добавила, что ее бывший муж «достаточно порядочный человек», и, по ее мнению, «не хотел бы причинять лишний стресс нашим детям». «Я не думаю, что это его инициатива. Наверное, его поставили перед выбором: или мы тебя увольняем, или ты действуешь с нами заодно», — считает Овсянникова.

Игорь Овсянников — режиссер испанской редакции RT. По словам Марины Овсянниковой, они развелись три с половиной года назад. У них двое детей — 17-летний сын и 11-летняя дочь.

Овсянникова говорит, что до того, как она провела антивоенную акцию в эфире Первого канала, они с бывшим мужем были «в достаточно нормальных отношениях», но «после протеста он прекратил всяческое общение».

14 марта Марина Овсянникова ворвалась в эфир программы «Время» на Первом канале с антивоенным плакатом. На нем, в частности, были такие слова: «Не верьте пропаганде. Здесь вам врут». После этого руководство телеканала обвинило ее в «предательстве». Журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о «дискредитации» вооруженных сил из-за видео с призывом устраивать массовые протесты, но за саму акцию в телеэфире ей ничего не предъявили. После увольнения с Первого канала Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкой газеты Die Welt.

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