Умер правозащитник Андрей Бабушкин

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В Москве умер член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

Валерий Шарифулин / ТАСС

Бабушкину было 58 лет.

Накануне Меркачева сообщала, что Бабушкин был доставлен в реанимацию из-за обострения давнего заболевания.

Бабушкин входил в состав Совета по правам человека с 2012 года. Также он являлся членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

В 1996 году Бабушкин основал благотворительную правозащитную организацию «Комитет за гражданские права». Он был одним из разработчиков проекта амнистии в связи с 55-летием Победы в 2000 году, а также разработал несколько положений поправок в УК РФ от 2003 года, касающихся гуманизации наказаний.