Китайские военные корабли вошли в территориальные воды Японии у спорных островов Сенкаку

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Четыре патрульных корабля морской полиции Китая вошли в прибрежную зону островов в Восточно-Китайском море, которые контролируются Японией. Об этом сообщает телеканал NHK.

Корабли находятся в зоне, которую Япония считает своими территориальными водами, уже несколько часов. Японская береговая охрана уже направила несколько предупреждений с требованиями покинуть зону, однако каких-либо других действий пока не предпринимает.

Китайские корабли с частотой раз в несколько месяцев демонстративно заходят в прибрежную зону у островов Сенкаку и проводят там по несколько часов, после чего возвращаются в нейтральные воды. До сих пор это не приводило к вооруженным инцидентам.

12 мая в Токио состоялся саммит Япония-ЕС, в заявлении по итогам которого выражалась озабоченность усилением активности китайских военных в Восточно-Китайском море, в том числе у Сенкаку. В ответ МИД Китая заявил, что острова являются неотъемлемой частью страны.

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