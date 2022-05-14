Израильские полицейские избили участников похорон журналистки «Аль-Джазиры», убитой на Западном берегу. США и ЕС подвергли Израиль критике

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ЕС и США выступили с осуждением в адрес Израиля после того, как на похоронах журналистки «Аль-Джазиры» Ширин Абу Акле полицейские применили силу к участникам процессии.

Похороны прошли днем в пятницу, 13 мая, в Восточном Иерусалиме. Во время церемонии израильские полицейские атаковали участников процессии и избили некоторых из них дубинками, а также применили светошумовые гранаты. Пострадали несколько десятков человек.

Как сообщал сам катарский телеканал, беспорядки начались из-за того, что полицейские не позволили участникам церемонии совершить пешую процессию с гробом. В полиции, в свою очередь, утверждали, что некоторые участники процессии первыми начали забрасывать сотрудников камнями.

Guardian News

После инцидента глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «осуждает непропорциональное применение силы и неуважительное поведение израильской полиции».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки высказала обеспокоенность в связи с инцидентом. Как пишет издание Axios, по неофициальным каналам американские чиновники выразили Израилю протест.

Ширин Абу Акле была одной из наиболее известных журналистов «Аль-Джазиры». Она погибла 11 мая на Западном берегу, освещая рейд израильских военных в лагере палестинских беженцев. По версии телеканала, журналистку убили представители израильских сил безопасности. В Армии обороны Израиля утверждают, что Ширин Абу Акле могли убить случайным огнем вооруженные палестинцы.

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