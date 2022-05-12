Умер поэт Алексей Цветков

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

В Израиле умер поэт и писатель Алексей Цветков. Ему было 75 лет.

О его смерти сообщил в фейсбуке поэт Бахыт Кенжеев. «Скорбная новость. Только что в израильской больнице скончался Алексей Петрович Цветков, любимый мой друг и великий поэт», — написал он.

Владислав Содель / Коммерсантъ

Цветков сообщил в соцсетях о своей болезни в конце апреля. Он писал, что у него, вероятно, воспаление легких при отрицательном тесте на коронавирус. Последний пост — уже из больницы — он опубликовал 7 мая. «Реанимация, но симпатичный врач. Полагает, что раз обо мне справляется сколько людей со всего Израиля, я в их жизни сделал что-то хорошее», — написал он.

В 1970-е Цветков вместе Сергей Гандлевским, Бахытом Кенжеевым и другими поэтами был участником группы «Московское время», которая также выпускала самиздатовский альманах. В 1975 году он был арестован и выслан из Москвы; вскоре после этого эмигрировал в США, позже жил в Европе и в Израиле. С 1989-го по 2004 год Алексей Цветков работал на .

«Фантастический поэт, <…> переводчик Шекспира и Ницше, автор романа о древнем Риме, великолепный эссеист. Поэзия, созданная в разных странах на русском языке в последние десятилетия, обязана ему очень многим — в том числе и новыми способами говорить о смерти», — пишет о Цветкове проект «Полка».