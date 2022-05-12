Сбербанк сократит размер бонусов в программе лояльности «СберСпасибо»

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Сбербанк с 1 июня поменяет размер бонусов в своей программе лояльности «СберСпасибо» для некоторых категорий товаров, сообщил РБК представитель кредитной организации.

Так, в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома» размер начисляемых баллов будет снижен с 0,5 до 0,3% от суммы покупки.

Также для этих категорий уменьшится размер повышенных бонусов и увеличится необходимая для начисления повышенных баллов сумма безналичных трат в месяц по золотым картам Сбербанка — с 15 тысяч до 25 тысяч рублей.

В Сбербанке объяснили такое решение тем, что ЦБ до 31 августа ограничил для этих категорий товаров размер комиссии, которую магазины платят банкам за прием карт при розничной продаже. Сниженный размер бонусов будет также действовать до конца августа.

Сбербанк в программе лояльности начисляет бонусы в размере 0,5% за каждые полные 100 рублей покупки по курсу «один бонус — один рубль». Бонусами можно оплачивать до 99% стоимости покупки в магазинах-партнерах программы, возмещать оплату за ЖКХ, кредиты, штрафы, переводить бонусы другому пользователю, на благотворительность и прочее, напоминает РБК. Участники премиальных уровней программы лояльности также могут конвертировать полученные баллы в рубли.

«Сбербанк» после вторжения России в Украину попал под санкции Евросоюза, США и присоединившихся к ним стран.

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