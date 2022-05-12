Сайты Сената и Минобороны Италии подверглись атаке хакеров, связанных с Россией

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Сайты Сената, Минобороны Италии и еще нескольких учреждений подверглись атаке хакеров. Об этом сообщают агентство ANSA и газета Il Messaggero.

Ответственность за кибератаку, которая произошла вечером 11 мая, взяли на себя хакеры из группировки Killnet, которая, как утверждают издания, связана с Россией. Заявление об «атаке на Италию» было опубликовано в телеграм-канале хакеров.

Как отмечает Reuters, сайты сената и института здравоохранения были недоступны около часа, а затем снова заработали.

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Спикер сената Мария Элизабетта Казеллати сообщила, что атака не нанесла никакого ущерба. При этом она отметила серьезность инцидента, заявив, что его нельзя недооценивать.

В свою очередь в Минобороны Италии сказали, что доступ к сайту ведомства был временно ограничен «из-за давно запланированных работ по техническому обслуживанию».

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