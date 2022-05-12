Новый губернатор Томской области Владимир Мазур дважды перепутал название региона, который возглавляет. В пресс-службе заявили, что он волновался

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Владимир Мазур, назначенный 10 мая временно исполняющим обязанности губернатора Томской области, выступая 12 мая перед депутатами томского законодательного собрания, дважды перепутал название региона, который он теперь возглавляет.

Во время обращения, которое транслировалось в режиме онлайн на сайте областного парламента, Мазур, пишет Ura.Ru, сказал: «Отдельную благодарность позвольте выразить Жвачкину Сергею Анатольевичу (бывший губернатор Томской области), который самоотверженно трудился на благо томичей и действительно внес большой вклад в историю Тюменской области. Тюменская земля — это земля стойких духом сибиряков».

Запись трансляции в настоящий момент с сайта законодательного собрания Томской области удалена.

РБК обратилось в пресс-службу врио главы Томской области. Там прокомментировали произошедшее так: «Уверены, что все поняли, с чем это было связано — с волнением».

Владимир Мазур в 2011-2012 годах был заместителем губернатора Тюменской области. Затем с 2012 по 2019 годы возглавлял город Тобольск, расположенный в Тюменской области. В 2019-2020 годах он работал в администрации Калужской области, где занимал посты заместителя губернатора, а затем первого заместителя губернатора. С июня 2020 года и до назначения врио главы Томской области Мазур был заместителем начальника управления президента РФ по внутренней политике.

В каких еще регионах сменились губернаторы За день сразу несколько губернаторов в России объявили об отставке (и это еще не конец). Список

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