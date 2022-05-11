В Госдуму внесен законопроект о доступе ФСБ к базам заказов такси

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Правительство РФ внесло в Госдуму новую версию закона об агрегаторах такси. Законопроект, в частности, предполагает, что у ФСБ будет доступ к базам данных заказов такси.

«Служба заказа легкового такси обязана предоставить органам Федеральной службы безопасности автоматизированный удаленный доступ к информационным системам и базам данных, используемым для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси, в порядке, установленном правительством Российской Федерации», — говорится в документе.

Предполагается создание трех реестров: регионального реестра служб заказа такси, регионального реестра перевозчиков легковыми такси, а также регионального реестра легковых такси, куда будут включены сведения о транспортных средствах, которые перевозчик вправе использовать, отмечает «Интерфакс».

Для обеспечения их работы в автоматическом режиме потребуется информационная система, стоимость разработки которой оценивается в 55 миллионов рублей. Расходы планируются финансировать за счет средств федерального бюджета.

Среди других новшеств — возможность для самозанятых водителей работать через службы заказа такси при условии заключения договора со службой заказа.

Также прописываются запреты для работы водителем такси для тех, у кого не истек один год со дня окончания срока лишения его права управления автомобилем, а также для имеющих за период, предшествующий дню перевозки, более трех неоплаченных административных штрафов за нарушение ПДД.

Помимо этого новый законопроект предлагает ввести минимальный тариф на перевозку, ограничить количество такси для каждого региона, обязать устанавливать устройства контроля за вниманием и усталостью водителя, а также ввести ответственность агрегаторов в случае аварий, если у водителя не было разрешения на работу.

Работа над законопроектом, регулирующим деятельность такси, ведется российскими властями с 2015 года. В первом чтении он был принят Госдумой в 2018 году.

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