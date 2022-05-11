Украина вышла в финал «Евровидения»
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Украинская рэп-группа Kalush Orchestra вышла в финал песенного конкурса «Евровидение — 2022». Первых финалистов объявили в ходе трансляции, проходившей на ютьюб-канале конкурса.
Группа выступила в первом полуфинале конкурса с песней «Stefania».
В финал «Евровидения» также вышли представители Швейцарии, Армении, Исландии, Литвы, Португалии, Норвегии, Греции, Молдовы и Нидерландов.
«Евровидение» проходит в итальянском Турине. Второй полуфинал конкурса намечен на 12 мая, а финал — на 14 мая.
Россия не участвует в «Евровидении — 2022». Европейский вещательный союз, организатор конкурса песни, в феврале отстранил Россию из-за войны в Украине. Россияне не могут голосовать за участников конкурса.