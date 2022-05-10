Умер журналист и писатель Игорь Свинаренко

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Журналист и писатель Игорь Свинаренко умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщили журналист и художник-карикатурист Андрей Бильжо.

Станислав Красильников / ТАСС

О причинах смерти Свинаренко не сообщается. Журналист Сергей Николаевич заявил, что перед смертью писатель долго болел.

Игорь Свинаренко родился 14 августа 1957 года в городе Мариуполь. Окончил журфак МГУ, в 1980-х, как утверждается в профайле Свинаренко на сайте «Газеты.ру», работал в подпольном издательстве, позже сотрудничал с газетами «Коммерсант», «Комсомольская правда», изданием «Собеседник» и другими. Был главным редактором журналов «Архипелаг» и «Домовой», состоял в жюри премии «Большая книга».

Свинаренко — автор более 10 книг очерков, в том числе «Записки репортера», «Записки одессита», «Короче. Конспекты ненаписанных романов», а также серии «Ящик водки» в соавторстве с Альфредом Кохом. В прошлом году он выпустил роман «Тайна исповеди», отмечает «Новая газета. Европа».