Минобороны РФ объявило о прорыве украинской обороны у города Попасная в Луганской области

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Российское министерство обороны на утреннем брифинге 10 мая заявило, что «подразделения народной милиции ЛНР при поддержке Вооруженных сил РФ прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики».

Прорыв, следует из заявления Минобороны РФ, произошел после того, как была завершена «зачистка от националистов населенного пункта Попасная».

Украинская сторона утром 8 мая сообщила, что украинские военные покинули Попасную. «Отошли на ранее заготовленные позиции», — заявил тогда глава Луганской областной госадминистрации Сергей Гайдай. Вечером 8 мая глава Чечни Рамазан Кадыров объявил, что Попасная, где в боях участвовали подразделения из Чечни, «полностью освобождена».

От Попаснянского вагоноремонтного завода, последней части Попасной, которую до недавнего времени удерживали украинские силы, до административной границы Луганской области 6-10 километров. Украинская сторона о продвижении противника на такое расстояние не сообщала. Подтвердить заявление Минобороны РФ из других источников пока не представляется возможным.

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