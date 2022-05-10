Илон Маск пообещал отменить блокировку твиттера Дональда Трампа

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Богатейший человек мира Илон Маск, договорившийся с руководством Twitter о покупке компании, заявил, что готов отменить решение о блокировке аккаунта 45-го президента США Дональда Трампа в Twitter.

«Я бы отменил запрет — но я еще не владелец Twitter», — сказал Маск, выступая на конференции Financial Times.

«Я действительно считаю, что блокировать аккаунт Дональда Трампа было неправильно. Я думаю, что это ошибка, потому что это оттолкнуло большую часть страны и в конечном итоге не привело к тому, что Дональд Трамп лишился права голоса», — сказал Маск.

Бизнесмен считает, что блокировка аккаунта Трампа усилила голос бывшего президента среди правых. «Вот почему это морально неправильно и откровенно глупо», — добавил Маск.

В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента, взяли штурмом здание Конгресса. В результате штурма погибли пять человек. Соцсети посчитали, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.

25 апреля 2022 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск договорился с советом директоров Twitter о покупке компании за 44 миллиарда долларов — по 54,2 доллара за акцию. Изначально совет директоров пытался заблокировать сделку, но под давлением акционеров пошел навстречу миллиардеру.

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