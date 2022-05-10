Губернаторы Томской и Кировской областей ушли в отставку

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Сергей Жвачкин, занимавший пост главы Томской области, подал в отставку. Обращение главы региона опубликовано в официальном телеграм-канале.

«В первые месяцы этого года произошли важные для меня события. 20 января мне исполнилось 65. И хотя все мужчины в душе мальчишки, я все-таки один из самых взрослых губернаторов в стране. И конечно, нужно давать дорогу молодым. Важным этапом для меня стало и 17 марта — в этот день исполнилось 10 лет моего губернаторства», — сообщил Жвачкин.

«Я всегда чувствовал вашу поддержку. Чувствую ее и сейчас, но есть закон, который ограничивает для губернаторов работу двумя сроками. Я привык законы соблюдать. Никогда не искал и не собираюсь искать никаких лазеек. Никогда не цеплялся за кресло», — написал он, добавив, что его решение подать в отставку одобрено президентом РФ Владимиром Путиным.

Обновление. О своей отставке также объявил губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он объяснил такое решение приближением срока окончания полномочий. По словам Васильева, его отставку и «желание работать на благо развития всей страны» поддержал президент РФ Владимир Путин. Какой новый пост собирается заняться бывший губернатор, пока не сообщается.

Сергей Жвачкин занял пост главы Томской области в 2012 году. В 2017 году он был переизбран на новый пятилетний срок. Полномочия Жвачкина истекали осенью 2022 года.

Игорь Васильев руководил Кировской областью с 2016 года — сначала как исполняющий обязанности, а затем как избранный глава региона.

Издание РБК в октябре 2021 года писало о скорой отставке Жвачкина, отмечая, в числе прочего, высокий уровень протестного голосования на выборах в думу Томска в сентябре 2020 года, когда в городской парламент «прошли политики, связанные с несистемной оппозицией».

11 сентября 2022 года в России должен состояться единый день голосования, в который, если порядок выборов глав регионов останется неизменным, будут выбирать нового губернатора Томской области.

Досрочная отставка глава регионов, у которых в текущем году заканчиваются полномочия, дает, как считают политологи, врио губернаторов больше времени подготовится к выборам.

Читайте также

В России из-за войны могут отменить выборы губернаторов, говорят источники «Медузы» «Политика в стране поставлена на паузу. Возможно все»

Читайте также

В России из-за войны могут отменить выборы губернаторов, говорят источники «Медузы» «Политика в стране поставлена на паузу. Возможно все»

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь