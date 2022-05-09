Власти Праги лишили советского маршала Конева статуса почетного гражданина города

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Пражские муниципальные власти лишили статуса почетного гражданина города советского маршала Ивана Конева. Об этом сообщает «České noviny».

С соответствующей инициативой три дня назад выступил мэр Праги Зденек Гржиб.

Решение магистрата еще может пересмотреть Городской совет Праги, однако, пишет ТАСС, это вряд ли произойдет.

Конев получил звание почетного гражданина Праги в 1945 году, вскоре после того, как советские войска под его командованием освободили город от нацистов.

В 2020 году власти Праги демонтировали памятник Коневу, установленный в 1980 году. СК РФ возбудил из-за этого дело по статье об осквернении символов воинской славы России.

Противники увековечивания памяти Конева в Праге объясняют это его послевоенной деятельностью, в частности, его участием в подавлении антикоммунистического восстания в Венгрии в 1956 году.

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