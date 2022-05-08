В Украину приехали первая леди США Джилл Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

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В Украину 8 мая с визитами, о которых не сообщалось заранее, прибыли супруга президента США Джилл Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Джилл Байден побывала в Ужгороде, где встретилась с супругой президента Украины Еленой Зеленской. Первые леди посетили одну из местных школ, где сейчас размещаются жители Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Джилл Байден (в центре) и Елена Зеленская (крайняя справа) во время визита в школу в Ужгороде Susan Walsh / Pool / AP / Scanpix / LETA

Также 8 мая в Украину приехал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Глава канадского правительства побывал в Ирпене. По словам мэра города, которые приводит «Громадське», Трюдо заявил, что шокирован увиденным — сожженными и разрушенными не военным объектами, а жилыми домами.

Кроме Трюдо и Байден в Украину приехали главы парламентов Германии и Норвегии Бербель Бас и Масуд Гарахани. О встрече с ними сообщил в своем телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив председателей парламентов как за визит в Киев, так и за поддержку, которую их страны оказывают во время войны.

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