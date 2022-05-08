США объявили о санкциях в отношении Первого канала, НТВ, «России-1» и руководства Газпромбанка

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Администрация президент США объявила о введении санкций в отношении Первого канала, НТВ , «России-1». Этим российским телеканалам будет запрещен доступ к американскому рекламному рынку и технологиям для производства контента, сообщает CNN.

Также США запретят американским компаниям оказывать определенные консалтинговые, управленческие и бухгалтерские услуги клиентам из России и введут новые ограничения на промышленный экспорт в РФ. Ограничения коснутся, в частности, бульдозеров, промышленных двигателей, бойлерных установок, оборудования для вентиляции.

Кроме того, вводятся визовые санкции в отношении руководителей Газпромбанка, через который Россия требует проводить платежи за газ в рублях.

Сам банк, как подчеркнули представители Белого дома, под санкции не попадает. «Мы не замораживаем его активы и не блокируем счета, но подаем сигнал, что Газпромбанк не будет надежным прикрытием», — заявили в администрации президента США Джо Байдена.

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