Путин пожелал украинцам «мирного и справедливого будущего»

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Президент России Владимир Путин поздравил украинцев с «общим великим праздником» Победы в Великой Отечественной войне и пожелал им «мирного и справедливого будущего». Поздравление, адресованное украинским гражданам, в том числе ветеранам войны, опубликовано на сайте Кремля.

В послании Путин заявил о «священном долге» «не допустить реванша идейных наследников» нацистов. По мнению президента РФ, сейчас «нацизм вновь поднимает голову и пытается насаждать свои варварские, бесчеловечные порядки».

Искренне желаю украинским ветеранам Великой Отечественной войны душевной стойкости, доброго здоровья и долголетия, а всем жителям Украины — мирного и справедливого будущего.

Путин также традиционно поздравил глав большинства государств постсоветского пространства с годовщиной Победы. Как следует из сообщения Кремля, в 2022 году он впервые направил телеграммы главам самопровозглашенных (и признанных Россией) ДНР и ЛНР.

Российский лидер отметил, что сегодня наши военнослужащие, как и их предки, плечом к плечу сражаются за освобождение родной земли от нацистской скверны, выразив уверенность, что, как и в 1945 году, победа будет за нами.

24 февраля Владимир Путин объявил о решении начать на территории Украины «специальную военную операцию» с целью «демилитаризировать» и «денацифировать» эту страну. За два с половиной месяца войны в Украине погибли десятки тысяч мирных жителей, миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома.

Обращения украинских ветеранов к Путину

«Я готова встать на колени перед ним. Какие слова нужно подобрать?» Украинские ветераны Великой Отечественной войны попросили Путина выпустить с «Азовстали» мирных жителей и военных

Обращения украинских ветеранов к Путину

«Я готова встать на колени перед ним. Какие слова нужно подобрать?» Украинские ветераны Великой Отечественной войны попросили Путина выпустить с «Азовстали» мирных жителей и военных

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