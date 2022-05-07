Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

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Шахматист, писатель и журналист, старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах умер 7 мая в возрасте 100 лет, сообщает Федерация шахмат России.

Сергей Бобылев / ТАСС

4 мая Авербах был награжден орденом Почета «за большой вклад в развитие и популяризацию российского и международного шахматного движения и многолетнюю добросовестную работу».

Юрий Авербах родился в 1922 году в Калуге. В шахматы начал играть с трех лет. В 1938 году он стал победителем Всесоюзного турнира по шахматам среди школьников.

В 1952 году стал международным гроссмейстером. Трижды побеждал на чемпионате Москвы по шахматам (1949, 1950, 1962 годы). В 1954 году выиграл шахматный чемпионат СССР. В составе сборной СССР Авербах побеждал на командных чемпионатах Европы 1957 и 1965 годов.

Юрий Авербах был историком и популяризатором шахмат. Он работал в журналах «Шахматная Москва» и «Шахматы в СССР», был главным редактором издания «Шахматный бюллетень». С 1969 по 1991 годы вел телепередачу «Шахматная школа». Авербах сам составлял шахматные этюды, был автором исследований в области эндшпиля.