В Швейцарии на фабрике Nespresso нашли 500 килограммов кокаина в мешках для кофе

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На фабрике Nespresso в Швейцарии нашли свыше 500 килограммов кокаина в мешках для кофе. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции кантона Фрибур.

Стоимость найденного оценивается более чем в 50 миллионов долларов.

В полиции сообщили, что компания Nespresso сама обратилась в правоохранительные органы, когда при разгрузке сотрудники обнаружили вместо кофе вещество белого цвета.

Контейнеры с наркотиками прибыли из Бразилии. Чистоту кокаина в полиции оценили в 80%, по данным правоохранительных органов, груз предназначался для европейского рынка.

Самое крупное изъятие кокаина в истории Европы произошло в Германии в 2021 году. Тогда полиция обнаружила партию весом в 16 тонн; параллельно с этим еще семь тонн были изъяты в Бельгии.

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