В Петербурге суд запретил фильм «Зеленый слоник»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Октябрьский суд Санкт-Петербурга запретил распространение на территории РФ российского фильма и зарубежных картин «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент „За стеклом“», которые содержат «сцены насилия, расчленения тела человека, иных способов убийств в особо жестокой форме».

В решении суда, как следует из сообщения пресс-службы судов Санкт-Петербурга, идет речь про конкретные ссылки на эти фильмы на пиратских сайтах. В результате будут заблокированы именно эти ссылки. Будут ли власти добиваться блокировки этих фильмов на других доступных ресурсах, неизвестно.

По мнению экспертов, просмотр этих фильмов может причинить вред психическому здоровью несовершеннолетних и содержит «факторы риска суицидального поведения», сказано в пресс-релизе.

Фильм «Зеленый слоник», например, содержит информацию, причиняющую вред психологическому здоровью несовершеннолетних, так как демонстрирует натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств и может вызвать у детей страх, ужас или панику. В фильме содержатся сцены психического насилия, где людей принуждают к действиям, унижающим человеческое достоинство.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь