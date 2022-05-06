В Гаване в отеле напротив здания парламента Кубы произошел взрыв

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В отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщают местные СМИ.

В результате взрыва часть здания обрушилась. По информации CNN, автобусы и автомобили, находившиеся возле отеля получили повреждения.

Что стало причиной взрыва, до конца не ясно. По одной из неофициальных версий, он произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны. О пострадавших или погибших не сообщается.

На место происшествия прибыли полиция, спасатели и машины скорой помощи. Идет разбор завалов и эвакуация.

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