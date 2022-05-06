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В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» издание KYKY и телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем»

Источник: Зеркало

МВД Беларуси признало «экстремистскими формированиями» сайт и соцсети издания KYKY, а также несколько телеграм-каналов, включая «Чай з малинавым варэннем». На решение ведомства обратило внимание «Зеркало».

KYKY и «Чай з малинавым варэннем» среди прочего освещали протесты, которые проходили в Беларуси после выборов президента страны в 2020 году.

Создателям, руководителям и подписчикам «экстремистских формирований» грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году году белорусские суды признали экстремистскими практически все крупные независимые СМИ. Это нарушает закрепленное в Конституции право белорусов на получение, хранение и распространение полной, достоверной и своевременной информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, о политической, экономической, культурной и международной жизни, состоянии окружающей среды.

Зеркало

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