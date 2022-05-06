В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» издание KYKY и телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем»

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МВД Беларуси признало «экстремистскими формированиями» сайт и соцсети издания KYKY, а также несколько телеграм-каналов, включая «Чай з малинавым варэннем». На решение ведомства обратило внимание .

KYKY и «Чай з малинавым варэннем» среди прочего освещали протесты, которые проходили в Беларуси после выборов президента страны в 2020 году.

Создателям, руководителям и подписчикам «экстремистских формирований» грозит до семи лет лишения свободы.

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